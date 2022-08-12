Многофункциональная самоходная противотанковая пушка 2С25 прошла госиспытания

Подошли к концу государственные испытания модернизированной многофункциональной самоходной противотанковой пушки 2С25. После присвоения литеры она поступит на вооружение, сообщил РИА «Новости» первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры „О1“, после чего машина может быть принята на вооружение», — сказал он.

Бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом калибром 125 миллиметров проходит через водные преграды при волнении до трех баллов и прямо на плаву атакует противника.

Улучшенную версию самоходной противотанковой пушки можно использовать в высокогорье, тропиках и на болотах. Она обладает огневой мощью, как у танков типа Т-80 и Т-90, а мобильностью на суше и в воде, как БМД-4М и БМП-3. По словам Владимира Артякова, аналогов 2С25 нет ни в России, ни в мире.