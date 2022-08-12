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    12 августа 2022, 07:46

    Многофункциональная самоходная противотанковая пушка 2С25 прошла госиспытания

    Ростех: самоходная противотанковая пушка 2С25 прошла испытания и поступит на вооружение

    Екатерина Виславская

    Подошли к концу государственные испытания модернизированной многофункциональной самоходной противотанковой пушки 2С25. После присвоения литеры она поступит на вооружение, сообщил РИА «Новости» первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

    Многофункциональная самоходная противотанковая пушка 2С25 прошла госиспытания

    «Государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры „О1“, после чего машина может быть принята на вооружение», — сказал он.

    Бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом калибром 125 миллиметров проходит через водные преграды при волнении до трех баллов и прямо на плаву атакует противника.

    Улучшенную версию самоходной противотанковой пушки можно использовать в высокогорье, тропиках и на болотах. Она обладает огневой мощью, как у танков типа Т-80 и Т-90, а мобильностью на суше и в воде, как БМД-4М и БМП-3. По словам Владимира Артякова, аналогов 2С25 нет ни в России, ни в мире.