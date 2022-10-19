Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации | 360°

Армия 19 октября 2022, 18:48 Многодетных отцов освободили от частичной мобилизации Председатель ГД Володин: от мобилизации освобождены мужчины, у которых трое и более детей РИА «Новости»

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Многодетные отцы освобождены от частичной мобилизации. Об этом сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — написал он.

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По словам председателя, уже отменили решения о призыве в отношении более 9,5 тысячи отцов, их отозвали из воинских частей и вернули домой. Володин напомнил, что призывные комиссии должны точно исполнять директивы Министерства обороны и Генерального штаба. Он пообещал полный контроль со стороны депутатов Госдумы.

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До этого президент России Владимир Путин объявил, что денежное пособие рядовых мобилизованных составит 195 тысяч рублей в месяц. Он заявил, что российские солдаты должны быть обеспечены всем необходимым.

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября. Всего запланировано привлечь 300 тысяч резервистов.