Военные Народной милиции ДНР эвакуировали на подконтрольную территорию мирных жителей Мариуполя, которых украинские националисты использовали как «живой щит». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Появилось видео с людьми, освобожденными из-под гнета карателей.

На кадрах показано, как спасатели и военные вывозят жителей Мариуполя. Они рассказали, что украинские националисты пытались помешать эвакуации.

Всем людям оказали необходимую помощь. Ополченцы вывезли освобожденных мирных жителей из Мариуполя через район Виноградное на территорию, подконтрольную ДНР.

Одна из жительниц Мариуполя рассказала, что их дом фактически был заблокирован националистами со всех сторон. Каратели складывали ветки на дорогах, чтобы никакая техника не могла проехать.

«Многие поддерживают Россию, но об этом вслух никто не говорит, чтобы не нарваться на неприятности, потому что с этими отмороженными разговаривать тяжело, себе дороже», — сказала женщина.

Люди подтвердили, что в результате обстрелов с украинской стороны были жертвы. Одна жительница рассказала, что погибла старушка. Еще одна женщина сказала, что в Мариуполе нет никакой связи и она до сих пор не знает, где сейчас находится ее дочь.

Военнослужащие ДНР накануне столкнулись с вооруженными националистами на проспекте Победы в Мариуполе. Украинские боевики открыли огонь, спрятавшись за спинами мирных людей. Неонацисты использовали в качестве «живого щита» свыше 150 мирных жителей, в результате украинскими карателями были убиты четыре человека, еще пятеро получили ранения.

Украинские боевики из националистического батальона «Азов» накануне также открыли огонь по мирным людям, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска, передавал RT.

Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов ранее сообщил, что Пентагон сформировал на Украине целую сеть биолабораторий. Эксперименты с опасными патогенами проводились более чем на 30 объектах, написало РИА ФАН.