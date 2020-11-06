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    06 ноября 2020, 18:25

    Mitsubishi построит истребитель следующего поколения

    Алена Макаренко

    Министерство обороны Японии заключило контракт с корпорацией Mitsubishi Heavy Industries на разработку истребителей следующего поколения. Об этом сообщил Flightglobal.

    Сумма контракта — 40 миллиардов долларов. В рамках проекта F-X новый боевой самолет планируется разработать полностью с нуля.

    До конца 2020 года ведомство также определится с иностранным генеральным подрядчиком.

    Специалисты приступят к разработке проекта до 31 марта 2021 года, отметило ToDay News Ufa. Первым делом японские инженеры возьмутся за моделирование двигателя и планера нового истребителя. К 2024-му они займутся строительством прототипа, испытания внесены в календарь на 2028 год.

    По задумке, инженеры должны сконструировать недорогой военный самолет, пригодный для модернизации. Этот истребитель, как и все модели пятого поколения, обязан быть малозаметным.

    После подписания капитуляции по итогам Второй мировой войны Япония внесла в Конституцию пункт о запрете на владение собственной армией.