Mitsubishi построит истребитель следующего поколения

Сумма контракта — 40 миллиардов долларов. В рамках проекта F-X новый боевой самолет планируется разработать полностью с нуля.

До конца 2020 года ведомство также определится с иностранным генеральным подрядчиком.

Специалисты приступят к разработке проекта до 31 марта 2021 года, отметило ToDay News Ufa. Первым делом японские инженеры возьмутся за моделирование двигателя и планера нового истребителя. К 2024-му они займутся строительством прототипа, испытания внесены в календарь на 2028 год.

По задумке, инженеры должны сконструировать недорогой военный самолет, пригодный для модернизации. Этот истребитель, как и все модели пятого поколения, обязан быть малозаметным.

После подписания капитуляции по итогам Второй мировой войны Япония внесла в Конституцию пункт о запрете на владение собственной армией.