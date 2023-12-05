Армия 05 декабря 2023, 18:58 Мишустин раскрыл данные по росту объема производства ОПК Премьер Мишустин призвал предприятия ОПК не сбавлять набранный темп производства РИА «Новости»

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Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса за последние 11 месяцев значительно увеличили объемы выпускаемой продукции по отношению к показателям прошлого года. Они в пять раз нарастили производство техники связи, средств поражения и радиоэлектронной борьбы и разведки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

Он добавил, что объемы выпуска бронетанкового вооружения увеличились в три раза, авиационной техники и беспилотников — вдвое, автомобилей — почти в три раза.

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«Необходимо не сбавлять набранный темп, строго соблюдать установленные сроки. У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая снаряжение и соответствующую оборонительную инфраструктуру», — заявил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что по всей линии размещения войск построили тысячи инженерных сооружений.

Он отметил, что достигнутых результатов удалось достичь за счет дополнительного финансирования оборонного сектора. Сегодня в работе задействованы более 360 предприятий, куда дополнительно привлекли около 520 тысяч новых работников.

Отдельно глава правительства отметил, что российские промышленники оперативно наладили выпуск мобильной медицинской инфраструктуры, необходимой в полевых условиях, а также увеличили производство останавливающих кровь повязок, которые заменили импортные.

О быстром выходе российского оборонно-промышленного комплекса на крупные объемы производства ранее заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что выпуск средств поражения, специальной техники и вооружений за год увеличился кратно.