Мишустин призвал увеличить производство экипировки для мобилизованных | 360°

Армия 25 октября 2022, 18:23 Мишустин призвал увеличить производство экипировки для мобилизованных Премьер Мишустин призвал увеличить производство средств защиты и имущества для армии РИА "Новости"

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После начала частичной мобилизации Россия должна увеличить объем производства средств защиты и вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан всем необходимым. Об этом на совещании правительственного координационного совета сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Отдельно остановлюсь на объемах производства средств индивидуальной защиты и вещевого имущества для россиян, призванных в рамках частичной мобилизации. Нужно увеличить производство, поднять объемы выпуска», — заявил он.

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Мишустин отметил, что нужно активизировать все мощности отечественной легкой промышленности, в том числе малые заводы в регионах страны, а также организовать четкую логистику необходимых материалов и сырья.

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Ранее премьер сообщил, что правительство отправило в Минобороны полный объем денежного довольствия для мобилизованных россиян и закупки нужной экипировки.

По его словам, после начала частичной мобилизации на открытую горячую линию поступило около полутора миллионов обращений граждан по вопросам мобилизации, писал RT.