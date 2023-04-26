Армия 26 апреля 2023, 15:23 Мишустин призвал не отставать от графика поставок вооружений Мишустин: даже малейшие отставания по срокам поставок вооружений недопустимы

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Даже малейшее отставание по графику поставок необходимого российским войскам вооружения недопустимо. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей специальной военной операции. Его процитировал ТАСС.

«Обращаю внимание, коллеги, время — это наиважнейший фактор. Любые — даже малейшие — отставания по срокам недопустимы», — сказал Мишустин.

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Премьер-министр призвал действовать на опережение там, где это возможно. Для этого глава кабмина призвал регулярно отслеживать текущую ситуацию и вносить коррективы, если того требует ситуация.

Снабжение Вооруженных сил России необходимыми вооружениями и техникой продолжается. Также решаются вопросы медицинского и социального обеспечения участников спецоперации, подчеркнул Мишустин.

Боец частной военной компании «Вагнер» рассказывал, что украинские подразделения сбрасывают большое количество оружия, уходя из Артемовска. Российские военные находили американские пулеметы и боеприпасы. Пригодное оружие бойцы оставили себе.