Важное 19 февраля 2024, 15:20 Мишустин призвал нарастить поставки материально-технических ресурсов в ВС России Мишустин: нужно совершенствовать применяемые в зоне СВО образцы техники РИА «Новости»

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Премьер-министр Михаил Мишустин призвал совершенствовать применяемые в зоне проведения специальной военной операции образцы техники. Об этом он сказал на координационном совете, где обсуждали вопросы материальной и социальной поддержки участников и ветеранов СВО. Стенограмма появилась на сайте правительства.

Он напомнил, что России снова приходится противостоять действиям недружественных стран. Поэтому власти государства должны оказывать военным на передовой всестороннюю поддержку. Речь идет о различных сферах — от вооружений до социальной помощи.

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«В этом году к уже увеличенным объемам производства надо нарастить и поставки практически всех материально-технических ресурсов», — указал премьер-министр.

Также параллельно Мишустин призвал и дальше совершенствовать образцы военной техники, которая активно применяется в зоне СВО. По его словам, новинки уже начали поступать в российские войска.

В США признали превосходство отечественного танка перед американским Abrams. Речь идет о российском модернизированном Т-80БВМ. Как отметили авторы американского журнала Military Watch Magazine, они меньше Abrams, а соотношение мощности и веса гораздо лучше.