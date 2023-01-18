Армия 18 января 2023, 15:28 Мишустин поручил завершить строительство сооружений для размещения войск в зоне СВО в короткий срок Премьер Мишустин рассказал о сложностях строительства оборонных сооружений в зоне СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Работы по возведению инженерной инфраструктуры и оборонных сооружений в зоне проведения специальной военной операции нужно завершить в ближайшее время, чтобы разместить там войска. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению Вооруженных сил.

Он подчеркнул, что строители сейчас работают в очень сложных условиях. Площадки находятся под обстрелами противника, а некоторые участки требуют разминирования. Замедляет процесс и неблагоприятная погода.

Реклама

«Тем не менее необходимо в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений», — привела слова Мишустина пресс-служба правительства.

Реклама

Еще одной важной целью глава кабмина назвал организацию ежедневного пополнения вооружения, а также специальной техники и других средств.

«Важно сохранить устойчивый рост производственно-технологического потенциала оборонной промышленности, непрерывно поставлять продукцию по всей номенклатуре, улучшать ее качественные характеристики», — добавил Мишустин.

Премьер обратил внимание, что уже полностью выполнены планы по производству военной авиации, автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения. Остальные материально-технические средства Мишустин поручил передать российским военным не позднее февраля.