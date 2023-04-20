Армия 20 апреля 2023, 14:59 Минцифры опровергло рассылку повесток через «Госуслуги» Минцифры: электронные повестки через «Госуслуги» направляться не могут РИА «Новости»

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Повестки в военкоматы начнут вручать в электронном виде только после принятие нормативного акта. До тех пор призывники смогут получать их только лично в руки и заказным письмом. Минцифры опровергло рассылку через портал «Госуслуги».

Информация о том, что в некоторых регионах начнут отправлять электронные повестки, появилась в СМИ. Пресс-служба Минцифры назвала ее не соответствующей действительности, ведь для этого нет юридических оснований.

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«Необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через „Госуслуги“ направляться не могут», — сказали в министерстве.

Россияне получат их только двумя способами — лично в руки или заказным письмом с уведомлением. В первом случае передать повестку сможет только сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации, начальник или ответственный за военно-учетные вопросы по месту работы и учебы. Заказное письмо пришлет «Почта России».

Весенняя призывная кампания началась 1 апреля и продлится до 15 июля. За две недели 52 тысячи человек получили повестки, а в общей сложности в армию пойдут 147 тысяч новобранцев. Первые отправки запланировали 20 апреля.