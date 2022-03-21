Минобороны запустило проект о преступлениях украинских националистов в годы ВОВ

Минобороны России запустило исторический мультимедийный проект «Архивы помнят все…». Сайт посвящен преступлениям украинских националистов в годы Великой Отечественной войны.

В оборонном ведомстве напомнили, что в годы войны руководство СССР и командование Красной Армии организовали расследования преступлений нацистских захватчиков на оккупированных территориях страны.

«Были вскрыты и подтверждены многочисленные факты геноцида советского мирного населения фашистскими оккупантами и украинскими националистами: издевательства, грабежи и массовые убийства (зачастую — с особой жестокостью) ни в чем не повинных граждан, в том числе — стариков, женщин и детей», — отметили в Минобороны.

Как подчеркнули в министерстве, украинские националисты уничтожали собственный народ и оставили ужасное и преступное наследие. На сайте мультимедийного проекта опубликовали документы из фондов Центрального архива Минобороны. Целью проекта является сохранение исторической памяти и правды о кровавых преступлениях.