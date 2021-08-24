Минобороны заключило на форуме «Армия-2021» контракты на полтриллиона рублей

Минобороны РФ в ходе военно-технического форума «Армия-2021» заключило контракты на поставку вооружений и техники на общую сумму свыше 500 миллиардов рублей. Об этом рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко.

Военное ведомство заключило на форуме 41 государственный контракт с 27 предприятиями ОПК. Контракты предполагают поставку свыше 1300 образцов вооружений и техники. Криворучко подчеркнул, что реализация этих контрактов станет важным этапом в реализации госпрограммы вооружения.

Минобороны также заключило контракты, предусматривающие ремонт и модернизацию более 150 единиц вооружения и военной техники. В прошлом году на форуме «Армия» ведомство заключило контракты на общую сумму более 1,1 триллиона рублей, отметило РИА «Новости».

На форуме МО также подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон» с НПО машиностроения. Эти ракеты способны развивать скорость до девяти Махов и могут поражать цели на расстоянии более тысячи километров.

Форум «Армия-2021» проходит в подмосковном парке «Патриот». Он продлится до 28 августа.