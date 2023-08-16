Армия 16 августа 2023, 18:33 Минобороны заключило контракт на поставку в войска новых гаубиц «Мальва» Минобороны подписало госконтракт на поставку колесных гаубиц «Мальва» в войска Пресс-служба Минобороны

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Министерство обороны России заключило государственный контракт на поставку в войска новых колесных САУ «Мальва». Подписание состоялось на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023».

«Подписываются государственные контракты на изготовление и поставку 152 миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С43», — сказал диктор на церемонии.

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Минобороны будет сотрудничать с Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) «Буревестник». С компанией подписали контракты на поставку модернизированных минометных комплексов 2С12А на шасси автомобиля «Урал-43206», минометов 2Б11 на колесном ходу и минометов 2Б24 калибра 82 миллиметра.

Ранее стало известно, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса заключили госконтракты с Минобороны. Их общая сумма составила более 400 миллиардов рублей. Подписание прошло на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».