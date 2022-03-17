Минобороны заявило, что из биолабораторий на Украине распространяли вирус птичьего гриппа

Вспышки птичьего гриппа среди домашней птицы в России и Европе имеют непосредственную связь с работой Харьковского института ветеринарной медицины, который получал деньги от военных США. Как сообщил Regnum, с таким заявлением выступил командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он пояснил, что речь идет о проекте FLU-FLYWAY, при помощи которого специалисты изучали перенос вируса диким птицами. Кириллов отметил, что это следует из результатов исследования документов по военно-биологической деятельности США на Украине.

В рамках проекта ученые института проверяли, как дикие утки способны переносить птичий грипп, а также какой материальный ущерб может принести бесконтрольное распространение возбудителя.

«Вызывает озабоченность увеличение количества вспышек экономически значимых болезней на территории Российской Федерации и в европейских странах», — заявил Кириллов.

Он напомнил, что только в прошлом году российское сельское хозяйство из-за уничтожения шести миллионов голов заболевшей домашней птицы получило ущерб в размере 1,7 миллиарда рублей. Потери европейских стран составили два миллиарда евро.

Кириллов призвал провести международное расследование по работе Харьковского института ветеринарной медицины.