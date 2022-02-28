Минобороны заявило об уничтожении шести колонн бронетехники ВСУ

Украинские военные потеряли шесть колонн бронетехники. Ее «оперативно» уничтожили ВКС России. Сработала тактическая авиация, уточнил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

В опубликованном видео военное ведомство продемонстрировало российские ударные вертолеты Ми-28НМ, Ка-52, Ми-35 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ.

«Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил», — отметил Конашенков.

С начала спецоперации РФ на Украине российские военные поразили уже 1146 украинских военных объектов, в том числе 31 пункт управления и узлы связи, 81 зенитно-ракетный комплекс и 75 радиолокационных станций.

Полностью уничтожены более 300 танков, 40 самолетов и вертолетов, свыше 50 реактивных систем залпового огня, а также другое вооружение и специальная военная автомобильная техника.

Россия начала спецоперацию в Донбассе 24 февраля. Приказ об этом отдал президент РФ Владимир Путин после обращения за помощью руководства ДНР и ЛНР.