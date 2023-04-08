08 апреля 2023, 02:40
Минобороны заявило о планах Украины обвинить Россию в применении химоружия
Минобороны: Украина планирует провокацию с применением химоружия в Сумской области
Министерство обороны РФ заявило, что офис президента Украины готовит масштабную провокацию для дискредитации России на международной арене. Как сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале, данные подтвердили сразу несколько независимых источников.
В министерстве рассказали, что украинские власти планируют устроить провокацию в населенном пункте Ахтырка Сумской области в ближайшие две недели.
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«На оборудованные псевдопозиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих, смерть которых наступила якобы в результате огневого поражения „российскими“ артиллерийскими боеприпасами, снаряженными „отравляющими веществами“», — пояснили в оборонном ведомстве.
Для убедительности украинские военные обработают местность и тела отравляющими веществами. Кроме этого, спецслужбы подготовят и опубликуют фальшивые радиоперехваты о якобы применении нашими войсками химоружия.
Главная цель киевского режима — развернуть новую мощную мадиакампанию по очернению России, а также отвлечь внимание общественности от опубликованных ООН фактов военных преступлений, которые совершают украинские боевики, заключили в Минобороны.
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