30 апреля 2023, 14:56
Минобороны заявило о назначении замминистра по МТО
Пост замглавы Минобороны по МТО занял Алексей Кузьменков
Генерал-полковник Алексей Кузьменков занял должность заместителя министра обороны России по материально-техническому обеспечению. О назначении заявили в Минобороны.
В 1992 году Кузьменков окончил Вольское высшее военное училище тыла и по 2019 год проходил военную службу на разных должностях в органах МТО Вооруженных сил России, уточнили в ведомстве.
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В период с 2014 по 2018 год он возглавлял штаб материально-технического обеспечения ВС РФ. Затем, с 2018 по 2019 год, был замкомандующего войсками Южного военного округа по МТО.
С 2019 года Кузьменков занимал пост замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии России, заключили в министерстве.
Ранее пост, на который назначили Кузьменкова, занимал генерал-полковник Михаил Мизинцев. Источник РБК 27 апреля сообщил, что он лишился этой должности.
В Кремле слухи об увольнении Мизинцева комментировать не стали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться за информацией в Минобороны.
Минобороны РФ
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