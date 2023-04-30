Армия 30 апреля 2023, 14:56 Минобороны заявило о назначении замминистра по МТО Пост замглавы Минобороны по МТО занял Алексей Кузьменков РИА «Новости»

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Генерал-полковник Алексей Кузьменков занял должность заместителя министра обороны России по материально-техническому обеспечению. О назначении заявили в Минобороны.

В 1992 году Кузьменков окончил Вольское высшее военное училище тыла и по 2019 год проходил военную службу на разных должностях в органах МТО Вооруженных сил России, уточнили в ведомстве.

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В период с 2014 по 2018 год он возглавлял штаб материально-технического обеспечения ВС РФ. Затем, с 2018 по 2019 год, был замкомандующего войсками Южного военного округа по МТО.

С 2019 года Кузьменков занимал пост замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии России, заключили в министерстве.

Ранее пост, на который назначили Кузьменкова, занимал генерал-полковник Михаил Мизинцев. Источник РБК 27 апреля сообщил, что он лишился этой должности.

В Кремле слухи об увольнении Мизинцева комментировать не стали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться за информацией в Минобороны.