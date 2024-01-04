Армия 04 января 2024, 01:46 Минобороны заявило, что военные ремонтируют большую часть поврежденной техники сами Минобороны: лишь 7% поврежденной военной техники ремонтируют на предприятиях РИА «Новости»

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Две трети поврежденной на поле боя российской военной техники восстанавливают войсковые ремонтные органы, и только незначительная ее часть отправляется в тыл. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

«66% вооружения, военной и специальной техники восстанавливается войсковыми ремонтными органами. Всего 7% техники требуют восстановления на предприятиях промышленности», — указали в публикации.

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Выездные бригады предприятий восстановили 22% военной техники. Также в ремонте 5% техники участвовали россияне, призванные из запаса в рамках военных сборов.

По данным Минобороны, российские предприятия оборонно-промышленного комплекса создали более 270 полевых ремонтных цехов в зоне проведения спецоперации на Украине. Темпы ремонта и возвращения техники в боевой состав тоже выросли — в 2,5 раза.