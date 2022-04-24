Минобороны заявило, что ракета «Сармат» совместима с гиперзвуковыми блоками «Авангард»

Вооруженный силы (ВС) России проводят финальные испытания новой ракеты «Сармат». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев в эфире канала «Россия 1» рассказал о том, что боеприпас оказался совместим с гиперзвуковыми блоками «Авангард».

Он отметил, что «Сармат» относится к другому типу оружия.

«В его основе лежит носитель. Он гораздо мощнее носителя „Авангарда“. Кроме того, он создавался в том числе и для боевого оснащения „Авангарда“, учитывая тот факт, что количество боевых блоков „Авангард“ на данном комплексе может быть больше», — пояснил Каракаев.

Гиперзвуковые боевые блоки «Авангард» в свое время стали прорывом, отметил командующий РВСН.

«С появлением „Авангарда“ создана новая эра — эра гиперзвукового оружия. На сегодняшний день ни у кого в мире, кто стоит на боевом дежурстве, нет, а у нас есть», — заявил Каракаев.

Испытания ракеты «Сармат» начались 20 апреля. Первый из серии запланированных пусков испытательный выстрел запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. Тестирование снаряда прошло успешно, и блоки приземлились в запланированную точку на камчатском полигоне Кура.