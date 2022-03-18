Минобороны заявило о провокации СБУ с подрывом больницы в Днепропетровске

Украинские военные заминировали один из корпусов городской больницы № 2, откуда предварительно эвакуировали персонал и пациентов. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он пояснил, что речь идет о подготовленной провокации, чтобы взорвать здание во время пролета российского самолета.

«По имеющейся у нас достоверной информации, в Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины, эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы № 2 на улице Нигояна. Подрыв заминированного здания больницы спланировано осуществить во время пролета над Днепропетровском, подчеркиваю, любого российского самолета», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны призвал западных журналистов обратить внимание на то, что российские военные не наносят ударов по больницам, кроме того, перед ними не поставили никаких задач для поражения любых зданий в Днепропетровске.

«Попытка киевского националистического режима использовать вас для совершения крупной провокации обречена на провал», — подытожил Конашенков.

Это не первый случай подготовки подобной провокации со стороны украинских сил. Ранее Минобороны России сообщило, что за подрывом мариупольского театра стоят боевики националистического батальона «Азов»*. Российские военные никогда не рассматривали это здание как цель для атаки.

* «Азов» — запрещенная в России военизированная организация.