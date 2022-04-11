Минобороны заявило о подготовке Украиной новых постановочных кадров с трупами

Власти Украины начали подготовку к новым постановочным кадрам для беспочвенного обвинения российских военных. На этот раз властями Киева помогают спецслужбы Великобритании. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине.

Местом для будущих провокаций власти выбрали Сумскую область. В город Середина-Буда уже пригласили украинских и западных журналистов для съемки постановочных сюжетов. Чтобы жители не могли рассказать правду, в населенном пункте ввели комендантский час, а с непосредственного места проведения съемок людей принудительно выселили.

В селе Нижняя Сыроватка организаторы постановок начали скидывать тела в подвал одного их жилых домов, чтобы представить в качестве жертв российской армии. Через СМИ пройдет информация, что российские военные перед отступлением устроили массовое убийство мирных жителей.

Но Вооруженные силы России покинули эту территорию еще 20 марта. За три недели, если бы такие события действительно произошли, то о них бы уже бы стало известно.

«На территории Украины в настоящее время действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, которые занимаются на профессиональной основе производством „грязных постановок“», — говорится в сообщении штаба.

Отдельно там напомнили, что для организации провокаций украинские власти используют заинтересованные страны и некоммерческие организации. Сегодня стало известно, что на территорию Украины прибыли французские военные и жандармы, которые вместе с представителями американской «Международной комиссии по пропавшим без вести лицам» начнут сбор информации о якобы причастности российских солдат к военным преступлениям.

«Принимая во внимание ангажированность этих „специалистов“, рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится», — отметил в штабе.

Там не исключили, что основной задачей специалистов станет сокрытие преступлений, совершенных украинскими войсками против жителей Донецкой и Луганской народных республик и фабрикация новых обвинений против российской армии.

Это не первая провокация против российской армии, растиражированная через западные СМИ. На минувшей неделе появились опровержения достоверности фотографий с трупами из города Буча. В частности, в снятых на улицах видео до 3 апреля роликах местные жители не говорили об убийствах, а тела появились только после объявления полицией Украины комендантского часа.