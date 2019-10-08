Минобороны задействует рейсовые автобусы при военном положении

Минобороны России будет использовать некоторые междугородние и рейсовые автобусы в качестве санитарного транспорта, если в стране объявят военное положение. Из них сделают автосанитарные роты.

В мирное время машины Минобороны РФ будет использовать только в случае крайней необходимости. При этом владельцы транспорта получат компенсацию. Об этом газете «Известия» сообщили в военном ведомстве.

Идею с автосанитарными ротами уже испробовали во время стратегических учений «Центр-2019» в Новосибирске. Там во время маневров военные создали маршруты, по которым нуждающихся в медпомощи людей отвозили в госпитали.

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«Проведенные тренировки показали, что у военных появились комплекты для переоборудования гражданского транспорта в медицинский», — рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

По его словам, таким образом Россия воссоздает мобилизационные резервы, которые были накоплены во времена Советского Союза. Однако после его развала они исчезли.

Военное положение в стране может ввести только президент. Основанием для этого может стать вторжение иностранных войск в государство, нанесение ударов по ней или атака на войска РФ в любой точке мира. Также Россия может отреагировать на блокаду российских портов, «предоставление территории третьим странам для агрессии против» РФ.