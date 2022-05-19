Минобороны: Z и V не являются официальными воинскими символами

Буквы Z и V не считаются официальными воинскими символами. Такое заявление сделал депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Он процитировал ответ ведомства на свой запрос.

«Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки! Об этом сообщает Министерство обороны РФ на мой запрос», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Он выразил надежду, что данный ответ поможет кому-то избежать необоснованного привлечения к ответственности из-за выражения своего отношения к этим буквам. Ступин добавил, что не будет возражать против использования этого ответа от Минобороны в любых судебных делах.

«Вместе с тем в настоящее время данные знаки узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик и многими другими», — сказано также в документе, подписанном замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Гусева.

С начала спецоперации на Украине Z и V начали появляться в общественном пространстве России. Z означает «За победу», V — «Задача будет выполнена», «Сила V правде».