Минобороны впервые показало снимок беспилотника «Орион» в ударном варианте

Календарь получил название «Поражая цели и воображение».

Источник фото: пресс-служба Минобороны России

Летательный аппарат создан в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец». На нем подвешены корректируемые авиабомбы КАБ-20. Их масса — 21 килограмм, осколочно-фугасная боевая часть — семь килограммов. Они оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения. Авиабомбы предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат представили в пустынном камуфляже, написало РИА «Новости».

В календаре Минобороны есть изображения тяжелого ударного беспилотника «Охотник», подлодки класса «Борей», танка Т-90М «Прорыв», истребителя пятого поколения Су-57, БМП «Армата» и другой современной техники.

«Механизм „Ориона“ относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета — максимальная составит не менее суток с „потолком“ около восьми тысяч метров», — уточнило агентство.

Вес БЛА — 1100 килограммов, полезная нагрузка — 250 килограммов. Первый опытный образец «Орион» создали еще в 2015 году. Испытания начались в следующем году. Экспортную версию представили на авиасалоне МАКС-2017.