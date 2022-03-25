Минобороны: воздушные и военно-морские силы Украины почти уничтожены

Минобороны России заявило о том, что украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны практически полностью уничтожены, а также перестали существовать ВМС страны. Ход спецоперации оценил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на очередном брифинге.

Он напомнил, что цель операции — демилитаризация и денацификация Украины, полное освобождение территорий ДНР и ЛНР. Высокоточными средствами уничтожаются объекты военной инфраструктуры, техника и вооружение. Стоит задача свести к минимуму потери среди личного состава. Все поставленные задачи решаются успешно.

Конашенков добавил, что в течение первых двух дней спецоперации ВС РФ завоевали господство в воздухе. Российские войска заблокировали Киев, Чернигов, Сумы и Николаев, взяли под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской области. Блокировка городов «не дает ускорить группировку в Донбассе».

Также Конашенков вспомнил, что российские военнослужащие перехватили шифротелеграммы с приказом командующего украинской нацгвардией по поводу подготовки масштабного наступления в Донбассе. Оно планировалось на март, однако начало российской спецоперации этому помешало.