Минобороны: во время спецоперации уничтожили более 2500 объектов военной инфраструктуры Украины

Российские штурмовики и бомбардировщики Воздушно-космических сил России за минувшие сутки уничтожили 32 военных объекта армии Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что речь идет о четырех пунктах управления, трех радиолокационных станциях, двух складов с горючим и 23 сосредоточений военной техники.

«Всего за время специальной операции уничтожили 2581 объектов военной инфраструктуры Украины», — подчеркнул Конашенков.

Генерал подчеркнул, что самое большое количество приходится на танки и бронированные машины (897 единиц). На втором месте идет специальная автомобильная техника и орудия полевой артиллерии и минометы (662 и 336 единиц соответственно).

Также российская армия уничтожила 90 пунктов управления и узлов связи, 84 беспилотника, 123 зенитных ракетных комплекса противовоздушной обороны и 81 радиолокационная станция.

Вооруженные силы России продолжают специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Все основные удары наносят по военной инфраструктуре страны, чтобы не допустить наступления на республики Донбасса.