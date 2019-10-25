  • Минобороны: в Сирию перебросили 300 военных полицейских из Чечни

    25 октября 2019, 07:24

    Александра Ломейко

    Россия направила в Сирию около 300 военных полицейских из Чечни. Они окажут помощь в отведении курдских отрядов от турецкой границы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    Полицейских отправили рейсом с аэродрома в Северной Осетии. Им предстоит обеспечивать безопасность населения и поддержание правопорядка. Россиян также направят в патрули и поручат содействовать «выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения». Курдов должны отвести на 30 километров от границы Сирии и Турции.

    В Минобороны уточнили, что в Сирию полетели «наиболее подготовленные военнослужащие», у которых уже есть опыт подобных операций. Их обучали в Центре военной полиции во Владикавказе.

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    На сирийскую авиабазу Хмеймим для российских военных полицейских привезут свыше 20 бронемашин «Тигр» и «Тайфун-У».

    После того как курды отойдут от границы, территорию в пределах 10 километров будут патрулировать россияне и турки. Исключение составит город Камышлы, расположенный на северо-востоке Сирии.