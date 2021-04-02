Минобороны утвердило облик бомбардировщика ПАК ДА

Окончательно утвержден облик нового «стелс»-бомбардировщика. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) разрабатывает ПАО «Туполев».

«По итогам серии испытаний макетов самолета на радиолокационную заметность, а также по результатам проверок аэродинамических качеств макетов самолета в ЦАГИ российским военным ведомством утвержден окончательный технический облик ПАК ДА», — сообщил РИА «Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе.

Строительство бомбардировщика находится на этапе проектирования. Новый военный самолет будет производиться по аэродинамической схеме «летающее крыло». Бомбардировщик будет развивать дозвуковую скорость. По сравнению со своими предшественниками ПАК ДА получит возможность находиться воздухе более продолжительное время. У него будет внутрифюзеляжное вооружение, например ракеты большой дальности.

«Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса „воздух — воздух“», — отметил источник агентства.

Новый «стелс»-бомбардировщик примут на вооружение до конца 2021 года. Он должен заменить ракетоносцы Ту-95МС.