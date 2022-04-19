Минобороны уличило власти Киева в обмане украинцев

Власти Украины обманывают собственный народ, говоря о невозможности эвакуировать из Мариуполя украинских военных — в том числе с «Азовстали». Приказ о сдаче Киев не отдавал.

В Минобороны подчеркнули, что командиры оставшихся на комбинате вооруженных формирований готовы сложить оружие. Однако без команды от украинских властей они могут попасть под военный трибунал с приговором вплоть до расстрела.

«Ложь и обман по отношению к собственному народу, а также предательство военнослужащих Украины и национальных батальонов — это реальное содержание политики действующего киевского режима, а происходящее в Мариуполе — очередное тому подтверждение», — отметил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мирные жители, добавил он, которые — по утверждению украинской стороны — находятся на «Азовстали», не могут эвакуироваться. Боевики используют людей в качестве «живого щита».

«Эта достоверная информация подтверждалась показаниями пленных военнослужащих Украины и перехваченными радиопереговорами в ходе боевых действий в городской черте Мариуполя», — отметили в Минобороны.

Россия, руководствуясь гуманными принципами, с 14:00 20 апреля вновь объявит режим тишины, чтобы боевики и наемники на «Азовстали» сложили оружие. Ведомство обратилось к украинским властям содействовать выводу простых людей, если таковые есть на комбинате.