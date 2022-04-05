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    05 апреля 2022, 20:44

    Минобороны уличило украинские власти в безразличии к жизням своих военнослужащих

    Минобороны РФ: Мариуполь освободят силы ВС РФ и ДНР

    Александра Ломейко

    В Мариуполе украинские националисты отказались сложить оружие и покинуть город по гуманитарным коридорам. Населенный пункт освободят силы войск РФ и ДНР.

    Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков напомнил на брифинге, что российская сторона не раз предлагала Украине возможность выхода из Мариуполя для добровольно сложивших оружие подразделений. В очередной раз прекратить боевые действия им предлагали 5 апреля, с 06:00, и уйти на подконтрольную украинским силам территорию.

    «Данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских Вооруженных сил и Донецкой Народной Республики», — подчеркнул Конашенков.

    Ранее в Минобороны предупредили, что Украина сняла новые постановочные видео, чтобы обвинить Россию в якобы совершаемых российскими военнослужащими зверствах.