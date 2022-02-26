Минобороны Украины выдало кадры из игры за видео со сбитым российским самолетом

Министерство обороны Украины выложило в своих официальных аккаунтах в соцсетях видео, на котором якобы их истребитель сбивает российский. Однако уже выяснилось, что это кадры из компьютерной игры Digital Combat Simulator.

«МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ уничтожает «не имеющий аналогов» Су-35 российских оккупантов», — подписано в постах.

Ролик меньше чем за сутки набрал множество просмотров и комментариев в Telegram, Twitter и Facebook. Например, на странице в Twitter — более 760 тысяч просмотров.

Позже выяснилось, что изначально видео выложил пользователь YouTube с ником Comrade_Corb. Он не скрывал, что кадры были взяты из компьютерного симулятора Digital Combat Simulator, и опубликовал ролик «из уважения к «Призраку Киева» — летчику-асу ВСУ, — если он существует (это не подтверждено).

По данным НТВ, разработчик игры также подтвердил, что это эпизод из DCS.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.