Армия 14 марта 2023, 14:41 Минобороны Украины вновь уличили в завышении закупочных цен на продукты Депутат Верховной рады Дубинский уличил Минобороны Украины в завышении цен на продукты РИА «Новости»

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Министерство обороны Украины уличили в закупках продуктов питания для военнослужащих по завышенным ценам. Об этом во вторник заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, добавив, что на этот раз в ведомстве пытались купить картофель в три раза дороже закупочной цены.

«Новый скандал с Минобороны. [Глава ведомства Алексей] Резников планировал закупать картофель для солдат в три раза дороже, чем покупал поставщик Минобороны», — написал Дубинский на своей странице в Facebook*.

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Украинская газета «Апостроф» сообщила, что в прошлом поставщики отправляли в армию яблоки по цене в три раза выше, чем в магазинах, и в четыре-пять раз выше отпускной цены производителя. Между тем, по данным украинского информационного агентства УНИАН, в январе Министерство обороны заплатило за овощи для военнослужащих примерно в три раза больше закупочной цены.

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В январе украинские СМИ сообщили, что Министерство обороны закупает для военнослужащих яйца по ценам в два-три раза выше розничных. Позже Резников заявил, что публикация этих данных была ошибкой СМИ, направленной на дискредитацию руководителей Министерства обороны Украины. Он сказал, что министерство не покупало и не собиралось покупать яйца по таким высоким ценам, назвав данные из накладных «ошибкой при пересчете штук в килограммы».

Между тем 22 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых перестановках в различных ведомствах. После этого последовал ряд отставок. Своих должностей лишились заместитель Минобороны Вячеслав Шаповалов, заместитель директора департамента госзакупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий и бывший замглавы «Промоборонэкспорт» Владимир Терещенко, которых обвинили в растратах и хищениях. Кроме того, возможная отставка самого Резникова стала предметом слухов и была подтверждена депутатами правящей партии президента. Однако позже министр обороны заявил, что Зеленский попросил его остаться.

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