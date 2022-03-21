Минобороны: украинцев насильно забирают в армию в качестве «пушечного мяса»

Мужчин Украины на границе насильно забирают в армию в качестве так называемых резервистов, «а на самом деле используют как „пушечное мясо“», заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, представители СБУ, неонацисты и другие специальные украинские структуры намеренно создают ажиотаж на границе, терроризируя своих собственных граждан.

«Что касается мужской части населения Украины, то их там же, на границе, насильственно забирают в армию в качестве так называемых резервистов. А на самом деле используют как „пушечное мясо“», — рассказал Конашенков.

Так он ответил на сделанное накануне заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о методах ведения российской спецоперации. В частности, Подоляк обвинил российскую сторону в том, что она «воюет только количеством и крылатыми ракетами».