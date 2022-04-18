Минобороны: украинские националисты держат в заложниках более 6,2 тысячи иностранцев в качестве «живого щита»

Националисты Украины держат в заложниках более 6,2 тысячи иностранцев из девяти стран, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве „живого щита“ 6 тысяч 208 иностранных граждан из девяти государств», — говорится в сообщении.

В украинских портах остаются заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют кораблям выйти в открытое море, отметил Мизинцев.

«Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной три морских мили», — сообщил генерал-полковник.

При этом он отметил, что украинская сторона по-прежнему не желает взаимодействовать с представителями государств, чьи корабли блокированы в портах. Украина уходит от диалога в решении проблемы безопасного выхода в море иностранных судов. Опасность для мореплавания сохраняется в Черном море из-за дрейфующих украинских мин, сорвавшихся с якорей.