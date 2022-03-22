Минобороны: Украина проигнорировала гуманитарные коридоры в российском направлении

Украина не стала согласовывать гуманитарные коридоры, открытые российской стороной по направлению в РФ. Несмотря на это, на всех заявленных маршрутах ВС РФ соблюдают режим тишины.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил на брифинге, что с 10:00 22 марта Россия открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях.

«По одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Официальным Киевом ни один коридор в сторону России снова не согласован», — подчеркнул он.

Украинские власти, отметили в Минобороны, заявили четыре дополнительных маршрута в направлении Запорожья. Гуманитарные коридоры в Российскую Федерацию они цинично проигнорировали.

«На всех, в том числе заявленных Киевом маршрутах, Вооруженные силы России в полном объеме соблюдают режимы тишины», — заметил генерал.

Мизинцев добавил, что российские военнослужащие в этой ситуации исходят «исключительно из гуманных принципов» и стараются обеспечить эвакуацию мирного населения, которое националисты насильно удерживают в блокированных населенных пунктах.

В заложниках у украинских радикалов остаются около 4,5 миллиона украинцев и порядка 6,8 тысячи иностранцев.