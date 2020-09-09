Минобороны создало жилищную программу для военных

В Минобороны появилась новая некоммерческая жилищная структура «Росжилкомплекс». Ее создали в рамках перехода на единую систему содержания и управления жилищным фондом.

Новая организация «Росжилкомплекс» позволит упростить процесс заселения военных в квартиры, а также будет контролировать строительство, благоустройство и ремонт жилых помещений, сообщает РИА ФАН.

«Переход к единой системе управления позволит создать эффективный инструмент комплексного управления, контролировать использование и эксплуатацию жилищного фонда, автоматизировать процесс и сократить время на распределение и заселение жилых помещений», — рассказали в Минобороны.

Раньше все эти функции выполняли разные органы военного управления. Теперь жилищным вопросом займется одна организация. Помимо прочего, сотрудники «Росжилкомплекса» будут обслуживать лифты, сигнализации и ремонтировать инженерные системы.

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