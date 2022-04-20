Минобороны сообщило об уничтожении 40 человек из личного состава ВСУ

ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили до 40 человек из личного состава украинских войск в районах населенных пунктов Нововоронцовка и Кислевка. Также ликвидировано семь единиц военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

По его словам, авиация ВКС России за ночь поразила 73 военных объекта Украины, в том числе ️четыре пункта управления, ️57 мест скопления живой силы и военной техники, ️семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Уничтожить удалось шесть танков, ️девять бронемашин, батарею 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б», добавил он.

Российские ракетные войска и артиллерия ударили по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры. В результате уничтожены ️31 пункт управления, шесть складов ГСМ, ️910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника и ️106 огневых позиций артиллерии.