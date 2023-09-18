Армия 18 сентября 2023, 14:06 Минобороны сообщило об учениях по защите коммуникаций Севморпути на Чукотке Минобороны: на Чукотке проходят учения по защите коммуникаций Севморпути Пресс-служба Минобороны

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Вооруженные силы Тихоокеанского флота проводят учения по защите коммуникаций Северного морского пути. Об этом сообщили в Минобороны России.

Тактические учения «Финвал-2023» проходят в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на Чукотском полуострове. Тренировки осуществляются под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

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«Первым эпизодом учения стало выполнение боевых упражнений по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря», — говорится в сообщении.

Участниками мероприятия стали около 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе подводные лодки, надводные корабли и суда обеспечения, вертолеты и самолеты морской авиации. Также задействованы ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости.

Крупнейшие со времен окончания холодной войны учения ранее анонсировали в НАТО. Они пройдут в 2024 году.