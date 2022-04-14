Минобороны сообщило об опытах американцев над пациентами психиатрической клиники Харькова

Работающие в биолаборатории украинского города Мерефа ученые из США с 2019 по 2021 год испытывали потенциально опасные биологические препараты на пациентах областной психиатрической больницы Харькова. Об этом на брифинге рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что лиц с расстройствами психики отбирали по возрасту, национальности и иммунному статусу.

«На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении», — подчеркнул Кириллов.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что лабораторию в Мерефе закрыли в январе 2022 года. Все оборудование и используемые препараты вывезли на запад Украины. Представитель Минобороны подчеркнул, что в распоряжении ведомства есть показания свидетелей этих экспериментов над людьми. В целях безопасности их имена не раскрывают.