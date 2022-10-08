Минобороны РФ сообщило о завершении совместных учений Коллективных сил ОДКБ в Казахстане | 360°

Армия 08 октября 2022, 01:18 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны РФ сообщило о завершении совместных учений Коллективных сил ОДКБ в Казахстане РИА «Новости»

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В Казахстане завершились совместные учения Коллективных сил ОДКБ. В ходе учений отработали различные боевые ситуации и взаимодействие между группировками, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В заключительный день учений Коллективных сил оперативного реагирования „Взаимодействие“, „Поиск“ и „Эшелон“ воинские контингенты государств — членов ОДКБ отработали действия межвидовой разноведомственной группировки по отражению наступления условного противника», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Военнослужащие Коллективных сил работали в едином информационно-боевом пространстве, их действия поддерживала воздушная, наземная и радиолокационная разведки. Объединенный контингент отработал действия по отражению средств воздушного нападения.

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Активная фаза командно-штабных учений проходила на казахстанском полигоне Матыбулак с 3 по 7 октября. Всего в тренировке принимали участие 6,5 тысячи человек.

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