Минобороны сообщило о выполненных за ночь 1285 огневых задач спецоперации

Минобороны провело регулярный утренний брифинг. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал об успехах Вооруженных сил (ВС) России в зоне спецоперации РФ на Украине. Полный текст брифинга опубликован в Telegram-канале Минобороны.

На всей территории спецоперации специализированные подразделения ВС РФ успешно выполнили свыше 1000 задач по демилитаризации противника.

«Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнено 1285 огневых задач. Уничтожены: девять складов горючего, 37 пунктов управления. Нанесено поражение 1221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника», — сообщил Конашенков.

В районе ж/д станции Милиоративное ВС РФ уничтожили до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой. Успешно выполнить эту задачу удалось с помощью высокоточных ракет большой дальности «Калибр». Точное количество снарядов, выпущенных по живой силе противника, не уточняется.

Около Новоселки ВС РФ уничтожили ЗРК «С-300», который состоял на вооружении украинской армии. Также ВСУ лишились до 80 единиц живой силы 23 позиций бронетехники и автомобилей в районе Александровки. Там же ВС РФ сбили украинский беспилотник. По нему выпустили высокоточную ракету «воздух — воздух».

Всего за ночь средства ПВО РФ уничтожили семь беспилотников ВСУ. Удары по ним произвели в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка Донецкой Народной Республики, а также Александровка и Токарево Херсонской области.

Воздушно-космические силы (ВКС) России также успешно выполняют задачи спецоперации.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам», — сказал официальный представитель Минобороны.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России за ночь ударила по 58 военным объектам Украины. Среди них четыре пункта управления, три топливных хранилища. Также подразделение уничтожило 51 район сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Кроме того, ВС РФ вновь удалось сбить в воздухе украинскую ракету «Точка-У». Удар по летевшему снаряду нанесли из ЗРК «Бук-М3» около Донецкого.