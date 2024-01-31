Армия 31 января 2024, 12:29 Минобороны сообщило о состоянии производства новейшей САУ «Коалиция-СВ» Минобороны: первая партия САУ «Коалиция-СВ» — на финальной стадии производства РИА «Новости»

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Первая партия нового самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция-СВ» в настоящее время находится на завершающей стадии производства, заявили в Минобороны. В среду, 31 января, выполнение гособоронзаказа по выпуску САУ проверил в Екатеринбурге глава ведомства Сергей Шойгу.

Генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Олег Емельянов доложил министру, что объем производства САУ вырос в шесть раз в сравнении с 2022 годом.

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На завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция СВ», подчеркнул он.

Шойгу уточнил планы на ближайшие месяцы работы. Емельянов отметил, что план выполняется, также есть мощности, чтобы увеличить производство.

«Если есть возможности, тогда нам эти возможности надо использовать», — заметил в ответ глава Минобороны.

Также Шойгу подверг критике главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из артиллерийских комплексов. Он напомнил, что Минобороны плотно занялось этим вопросом еще в 2022-м.

«У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — добавил министр.