Минобороны сообщило о росте военной активности НАТО в Черноморском регионе

Военная активность Соединенных Штатов и союзников повысилась около российских границ в Черноморском регионе. Об этом заявили в Минобороны России.

«Минобороны России фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе», — сообщили в военном ведомстве. Сообщение процитировал ТАСС.

Представители Минобороны отметили, что в первую очередь возросла интенсивность действий Военно-морских сил, стратегической авиации, средств морской и воздушной разведки.

В министерстве охарактеризовали внеплановые учения США и их союзников около границ России в Черном море как агрессивные действия, создающие угрозу региональной безопасности.

«Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ — это абсолютно не спровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — подчеркнули в Минобороны.

Фрегат «Адмирал Эссен» и ракетный крейсер «Москва» следят за действиям ВМС США в Черном море, добавили в ведомстве.

Минобороны расценивает военную активность Соединенных Штатов и их союзников в регионе «как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».

Российское военное ведомство сообщило, что корабль Mount Whitnеу и эсминец Porter движутся в западную часть черноморской акватории.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президента РФ Владимира Путина обеспокоили маневры американских военных в Черном море.