Подразделения ВС РФ продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сейчас идет бой за овладение населенным пунктом Новомихайловка. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Группировка войск ДНР, по данным Минобороны, также завершила зачистку населенного пункта Верхнеторецкое от националистов. Продолжив преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, она взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка.

Также стало известно, что вечером 22 марта в населенном пункте Оржев на северо-западе Украины уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой, в том числе поступившей из западных стран. Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

За сутки силами оперативно-тактической и армейской авиаций, а также ракетных войск удалось поразить 97 объектов военной инфраструктуры Украины.

С начала спецоперации уничтожены 184 самолета и вертолета ВВС Украины, 246 беспилотников, 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1354 единицы специальной военной автомобильной техники.