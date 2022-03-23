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    23 марта 2022, 10:57

    Минобороны сообщило о боях ВС РФ за Новомихайловку

    Оксана Кириллова

    Подразделения ВС РФ продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сейчас идет бой за овладение населенным пунктом Новомихайловка. Об этом сообщило Минобороны РФ.

    Минобороны сообщило о боях ВС РФ за Новомихайловку

    Группировка войск ДНР, по данным Минобороны, также завершила зачистку населенного пункта Верхнеторецкое от националистов. Продолжив преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, она взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка.

    Также стало известно, что вечером 22 марта в населенном пункте Оржев на северо-западе Украины уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой, в том числе поступившей из западных стран. Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

    За сутки силами оперативно-тактической и армейской авиаций, а также ракетных войск удалось поразить 97 объектов военной инфраструктуры Украины.

    С начала спецоперации уничтожены 184 самолета и вертолета ВВС Украины, 246 беспилотников, 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1354 единицы специальной военной автомобильной техники.