Минобороны сэкономило 4,5 млрд рублей на новой системе в столовых

Российские солдаты и офицеры получают питание в столовых в военных частях по отпечатку пальца. Эта новая система позволила сократить расходы на закупку продуктов в Вооруженные силы на 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В базе системы хранятся отпечатки пальцев всех военных, приписанных к части. Солдаты прикладывают к специальному биометрическому датчику палец около линии раздачи и получает свой паек. Также он может выбрать из представленного меню, что он хочет съесть в следующий раз.

Такой системой выдачи оснащено 700 столовых военных частей, где служат не менее 150 человек. Она действует уже три года и позволила сэкономить 4,5 миллиарда рублей.

Кроме того, более 900 столовых перевели на систему шведского стола. Для этого Минобороны закупило 1,4 тысячи салат-баров.

Каждый год на питание российских военных тратится более 700 тысяч тонн продуктов. Все это обеспечивают работники вещевой и продовольственной служб. В четверг, 18 февраля, они отмечают свой профессиональный праздник.