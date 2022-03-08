Минобороны: русский танк одним выстрелом уничтожил 2 украинских вертолета

Российский танк одним выстрелом уничтожил сразу два украинских вертолета, сообщило Минобороны. Три низколетящие машины напали на колонну российских военных около села Баштановка.

В составе российского экипажа были старший сержант Дмитрий Гарбуз, ефрейтор Артем Кабаев и рядовой Тахир Урунов.

«Экипаж Гарбуза занял хорошую позицию и прицельно ударил по одному вертолету. Падая, тот подстрелил второй. Третья машина улетела сама. А командир разведгруппы специального назначения старший лейтенант Константин Салихов быстро обнаружил позицию вражеского снайпера, который около села Комаровка мешал ходу российской колонны. Разведчик вступил с противником в снайперскую дуэль. Используя ложные цели и смену позиций, он сумел уничтожить стрелка, после чего колонна продолжила движение», — процитировала сообщение министерства RT в своем Telegram-канале.

За последние сутки, по данным Минобороны, бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожили 158 военных объектов на территории Украины. В воздухе сбиты два МиГ-29 и один Су-27 Военно-воздушных сил Украины. Также выведены из строя два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходные огневые установки «Бук М-1», четыре пункта управления, две радиолокационные станции, девять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники. Перед этим удалось высокоточным оружием вывести из строя аэродром ВВС Украины в районе Житомира.