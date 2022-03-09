Минобороны: российские военные после трехдневной обороны удержали стратегически важный мост

Российские военные совершили еще один подвиг в ходе спецоперации на Украине, удержав стратегический важный мост через реку в Херсонской области, сообщило Минобороны. Объект имел стратегическое значение: через этот мост националисты планировали перебрасывать резервы и подкрепление в восточном направлении.

Командир отдельной бригады береговой обороны подполковник Андраник Гаспарян совершил стремительный марш-бросок для взятия под контроль и удержания моста. После захвата подполковник организовал его устойчивую оборону. Бригада трое суток обороняла мост. Под командованием подполковника удалось отразить девять атак противника и уничтожить 23 единицы вражеской бронетехники. В результате операция удалась, и планы националистов были нарушены.

Ранее Минобороны рассказало, как расчет под командованием уроженца Воронежской области Ивана Величко уничтожил около 20 карателей и две бронемашины противника в районе города Сумы 27 февраля. При этом БТР Величко подбили гранатометом. Раненый и контуженный майор сумел эвакуировать экипаж и вывел всю группу российских военных из-под удара и окружения украинских боевиков.

Замкомандира мотострелкового взвода гвардии Андрей Шатохин из Курской области 25 февраля закрыл своим телом командира роты, старшего лейтенанта Дмитрия Борисова. Из ручного гранатомета стрелял боец националистического батальона, выскочивший из машины. Шатохин получил ранение. Это произошло в районе населенного пункта Черкасские Тишки, близ Харькова.