Минобороны России заявило об уничтожении крупного арсенала вооружения на северо-западе Украины

Российские силы ударили по арсеналу в населенном пункте Оржев, недалеко от города Ровно. Уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно», — рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он добавил, что среди уничтоженного оружия и техники были и средства, поступивших из стран Запада.

Также во время брифинга Конашенков заявил, что силы ДНР завершили зачистку Верхнеторецкого от националистов и продолжили преследовать подразделения 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, которые отступают. Под контроль взята железнодорожная станция Новобахмутовка.