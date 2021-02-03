Минобороны России успешно отправило на орбиту военный спутник. Видео

В пресс-службе военного ведомства отметили, что ракета вывела спутник на расчетную орбиту в установленное время. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома в Архангельской области и выведение космического аппарата на околоземную орбиту прошли в штатном режиме, без сбоев.

Новый аппарат Министерства обороны внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства (СККП). Специалисты уже анализируют и обрабатывают информацию о нем.

База данных СКПП предназначена для хранения орбитальной измерительной информации о космических аппаратах.