Минобороны России сравнило импортное ПО с вражеским танком

Россияне продолжили использовать иностранное программное обеспечение, объявил замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин. Он сравнил его с вражеским танком и призвал к импортозамещению, сообщило РИА «Новости».

Представитель военного ведомства выступил на открытии I стратегической конференции «Импортонезависимость» в Новосибирске. Лишин заявил, что нынешняя геополитическая ситуация позволила вскрыть проблему использования зарубежного ПО. Он призвал избавляться от этих программ.

«Представьте себе вражеский танк на территории России. Что бы сейчас было? Но почему-то мы позволяем здесь находиться импортному программному обеспечению», — заявил он.

Ранее Минцифры РФ анонсировало упрощенную процедуру включения отечественного ПО в реестр, а айтишники приступили к разработке аналога Google Play.